Вечером 20 октября ВСУ попытались атаковать Крым и Приазовье, выпустив примерно 10-15 ракет. Все они уничтожены средствами противовоздушной обороны, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Киев задействовал для атаки переделанные для ударов по наземным целям ракеты С-200 и боезаряды натовского образца. Точно известно, что три из них ПВО сбила над Каховским и еще две – над Геническим округами.

На Украине также заявляли о взрывах в Приазовье. Ранее о сбитой у населенного пункта Любимовка ракете сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Ранее он также рассказал, что Киев пытался атаковать Севастополь французскимии боезарядами.

Масштабная атака ВСУ успешно сорвана, подробная информация будет озвучена Минобороны РФ позже.