Российские ВС уже с трех направлений взяли в окружение боевиков ВСУ в Авдеевке, намереваясь устроить противнику «огненный котел». Телеграм-канал «Военкоры русской весны» пишет, что оборона украинской армии трещит по швам под ударами ВС РФ, но ситуация все еще остается довольно тяжелой из-за ожесточенных боев.

ВСУ несут огромные потери, но взять Авдеевку за один-два дня не получится, так как это хорошо укрепленная крепость, выстраиваемая Киевом на протяжении 9 лет. По словам немецкого обозревателя Юлиана Репке, этот город повторит судьбу Артемовска и в конечном итоге будет освобожден российскими военными.

Подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко придерживается той же точки зрения. Он уверен, что бои за Авдеевку продляться довольно долго, в городе придется буквально выгрызать каждый метр у противника. ВС РФ справятся с задачей освобождения Авдеевки, но она будет разрушена полностью.