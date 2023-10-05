ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские военные показали журналистам «Русской весны» новую линию обороны в районе населенного пункта Токмак в Запорожской области. В частности, они провели экскурсию по блиндажу, который подготовлен к зимнему сезону.

Укрытие выполнено добротно, в нем расположены спальные помещения, есть баня и зимняя столовая. Практически все помещения военные корреспонденты показали на видеозаписи. Но при этом в некоторые из них военкоров не пустили – по словам бойцов, там располагаются весьма неприятные «сюрпризы» для боевиков ВСУ.

Ранее генерал украинской армии Александр Тарнавский называл Токмак одной из ключевых целей контрнаступления. Он заявлял, что город необходимо взять зимой, а также отмечал, что наступательная операция Киева не будет приостанавливаться с ухудшением погоды.

Вам может понравиться

Патриарх Кирилл во время проповеди рассказал о губительном страхе защитников Родины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме святого князя Владимира в Анапе рассказал о страхе, испытываемом защитниками Родины во время выполнения своих боевых задач. По словам

Умер Сергей Зубенко, актер и режиссер Омского ТЮЗа

На 62-м году жизни скончался актер и режиссер Омского ТЮЗа Сергей Зубенко. Об этом сообщили представители театра. Отмечается, что Зубенко умер 2 октября в результате продолжительного тяжелого заболевания. Прощание с

Ликвидированные в Крыму украинские диверсанты были вооружены винтовками M4 и гранатами

Украинские диверсанты, которым так и не удалось высадиться в Крыму, были вооружены американскими автоматическими винтовками M4. Также в их распоряжении были осколочные гранаты, сообщил телеграм-канал Shot. Боевики намеревались высадиться на