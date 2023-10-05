Российские военные показали журналистам «Русской весны» новую линию обороны в районе населенного пункта Токмак в Запорожской области. В частности, они провели экскурсию по блиндажу, который подготовлен к зимнему сезону.

Укрытие выполнено добротно, в нем расположены спальные помещения, есть баня и зимняя столовая. Практически все помещения военные корреспонденты показали на видеозаписи. Но при этом в некоторые из них военкоров не пустили – по словам бойцов, там располагаются весьма неприятные «сюрпризы» для боевиков ВСУ.

Ранее генерал украинской армии Александр Тарнавский называл Токмак одной из ключевых целей контрнаступления. Он заявлял, что город необходимо взять зимой, а также отмечал, что наступательная операция Киева не будет приостанавливаться с ухудшением погоды.