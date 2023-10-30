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Православная церковь Молдовы представляет собой самоуправляемую часть Русской православной церкви. Более 70% верующих жителей Молдовы и Приднестровья объединены этой церковью. Она имеет шесть епархий, насчитывающих 1300 приходов.

Также в Молдовы с 1992 года есть Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход, которые посещает около 10-20% верующих православных христиан Молдовы. Представители Бессарабской митрополии Румынской православной церкви призвали к присоединению всех монахов и клириков, чувствующих себя «скованными российскими епархиями».

«Мы призываем всех тех, кто чувствует себя стесненным российскими епархиями… вернуться к традиции и общению Румынской Православной Церкви. В Бессарабской митрополии они найдут покой и радость румынского духа, которого они лишены», – отмечается в пресс-релизе Бессарабской митрополии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что межцерковные отношения в Молдове стали политизированными. Москва настоятельно призывает молдавские власти отказаться от вмешательства в церковные дела.

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