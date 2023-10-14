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Несмотря на возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Россию, его холдинг LetterOne и другие компании продолжают оказывать помощь Украине.

Телеканал RTVI рассказал, что ранее структуры Фридмана передали средства детскому фонду ООН для медицинской и продовольственной помощи беженцам с Украины. На данный момент только на первую истрачено 4 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что в России Фридман может понести ответственность за госизмену и дискредитацию Вооруженных сил. Кроме того, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет и призвал проверить миллиардера на оказание финансовой поддержки украинской армии. Журналисты RTVI сообщили, что структуры Фридмана оказывают только гуманитарную помощь беженцам.

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