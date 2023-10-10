В Сети появилась видеозапись боев на Авдеевском направлении в ДНР, на которой запечатлено бегство боевиков ВСУ с позиций. Издание RT сообщает, что противник понес серьезные потери.

Наступление ВС РФ началось с мощной артподготовки по позициям ВСУ в Авдеевке. По словам военного корреспондента Ермакова, украинские боевики у населенного пункта Бердычи оказались полностью дезориентированы и несколько раз открывали дружественный огонь по своим же подразделениям.

На записи хорошо видно, как подразделения ВСУ бегут с позиций. При этом они бросают тела погибших сослуживцев, даже не пытаются спасать раненых в боях солдат.

Ранее эксперты отметили, что освобождение Авдеевки или как минимум уничтожение огневых позиций ВСУ позволит прекратить обстрелы Донецка, продолжающиеся с 2014 года.