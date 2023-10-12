Лишенному священного сана протодиакону Андрею Кураеву больше нечем заняться, поэтому он внимательно рассматривает фотоснимки на сайте Московской патриархии, заявил официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал высказывание Кураева о том, что патриарх Кирилл хочет при жизни причислить себя к лику святых.

Критику бывшего протодиакона спровоцировала фотография из Даниловского монастыря, на которой изображена картина с патриархом Кириллом на фоне иконы Андрея Рублева «Троица». Он заявил, что предстоятель церкви таким образом пытается причислить себя к лику святых.

Кипшидзе отметил, что увидеть в картине что-то неправильное может лишь психически нездоровый человек. В изображениях на фоне икон нет ничего предосудительного и уж тем более, они не означают никаких претензий на причисление к лику святых. То же самое касается и фотографий, которые люди делают в церкви.