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Лишенному священного сана протодиакону Андрею Кураеву больше нечем заняться, поэтому он внимательно рассматривает фотоснимки на сайте Московской патриархии, заявил официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал высказывание Кураева о том, что патриарх Кирилл хочет при жизни причислить себя к лику святых.

Критику бывшего протодиакона спровоцировала фотография из Даниловского монастыря, на которой изображена картина с патриархом Кириллом на фоне иконы Андрея Рублева «Троица». Он заявил, что предстоятель церкви таким образом пытается причислить себя к лику святых.

Кипшидзе отметил, что увидеть в картине что-то неправильное может лишь психически нездоровый человек. В изображениях на фоне икон нет ничего предосудительного и уж тем более, они не означают никаких претензий на причисление к лику святых. То же самое касается и фотографий, которые люди делают в церкви.

«Вы эту фотографию обрамите и повесите на стену. Какой-то психопат, придя к вам домой, будет говорить, что вы сошли с ума и поставили себя в лик святых», — заявил Кипшидзе.

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