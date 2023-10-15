Экс-глава администрации Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) рассказал, что уже несколько человек обращались к нему, пытаясь выяснить, действительно ли он является родственником генерала Сергея Суровикина. Данная информация недавно появилась в одном из тг-каналов.

Ройзман заявил, что ничего об этом не знает и пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть свое родство с экс-командующим российскими войсками в зоне СВО.

По его словам, в Сети появилась информация, что он является родственником Суровикина по материнской линии. Однако в деревне, где проживает родня мамы Ройзмана, никто и ничего о таком родственнике не знает.

Источники, которые распространили информацию о родстве в мессенджерах и социальных сетях, ссылались в основном на медиаменеджера и бизнесмена Демьяна Кудрявцева.