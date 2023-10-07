Лидер музыкального коллектива «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев рассказал о своем заболевании. Советский и российский музыкант признался, что врачи диагностировали у него доброкачественную опухоль.

По его словам, по причине обнаруженного заболевание он не сможет принять участие в концерте приуроченному к 50-летию бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Мероприятие должно состояться в подмосковном Crocus City Hall 17 октября. Заслуженный артист России отметил: «У меня проблемы со здоровьем. Мне нужно лечиться, я буду удалять полипы».

Напомним, что в 2018 году популярный российский артист Сергей Мазаев уже сообщал о проблемах со здоровьем. Тогда музыкант признался, что проходил лечение от алкогольной зависимости во время одного из своих интервью. Также у него был диагностирован артроз и запланирована операция на тазобедренном суставе.

Сергей Мазаев работал в музыкальных коллективах «Автограф» и «Здравствуй, песня», а с 1989 года стал фронтменом группы «Моральный кодекс».