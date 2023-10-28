Добровольцы из состава добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) уничтожили автоколонну вооруженных сил Украины в окрестностях Соледара точным огнем из миномета «Василек». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира минометного взвода с позывным «Струна».

По словам командира, российский расчет миномета «Василек» работает на данном участке фронта в круглосуточном режиме, уничтожая выявленные при помощи разведывательного беспилотника цели. «Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», – рассказал командир «Струна».

Напомним, что «Василек» представляет собой буксируемый гладкоствольный миномет калибра 82 мм, который разрабатывался для поражения живой силы противника и легкобронированной техники. Был принят на вооружение еще в 1971 году.