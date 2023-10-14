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Россиянин Михаил Коростелев стал победителем престижного мирового конкурса среди фотографов дикой природы Wildlife Photographer of the Yea. Он поделился с журналистами историей, как ему удалось сделать удачный кадр, принесший победу.

По словам фотографа, победить в данном конкурсе – это как получить актеру премию «Оскар». «Это самый главный в мире конкурс кадров дикой природы», – подчеркнул Коростылев. Он проводится лондонским Музеем естественной истории.

Михаил Коростылев делает снимки дикой природы на протяжении десяти лет, однако такую престижную премию ему удалось выиграть в первый раз. Его фоторабота «Питомник бегемотов» выиграла в номинации «Под водой».

«Кадр, который я сделал, — не случайность. Сначала я нашел в ЮАР озеро с прозрачной водой. Потом несколько недель наблюдал за семьей бегемотов, снимал их на подводный дрон, изучал их реакцию и только после этого решил, что могу зайти к ним в воду», – рассказал фотограф, отметив, что ранее снять бегемотов под водой еще не удавалось никому.

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