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ВСУ постоянно осуществляют попытки атаковать позиции ВС РФ под Кременной. Наши военнослужащие успешно их отражают, нанося врагу серьезные потери, а также периодически совершают удачные вылазки, выбивая боевиков из крупных опорных пунктов.

Именно такой опорник был захвачен в лесополосе близ населенного пункта. Хорошо замаскированный огневой рубеж обнаружили разведчики Воздушно-десантных войск, использующие беспилотный аппарат.

Сразу после этого в указанную точку выдвинулись штурмовики ВС РФ, которые при поддержке бронетехники обошли противника с нескольких сторон. Боевикам ВСУ, пытавшимся оказывать отчаянное сопротивление, пришлось спасаться бегством. При этом они бросили на позициях вооружение и боеприпасы, которые перешли к российским военным в качестве трофеев.

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