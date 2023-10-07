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Российские специалисты рассказали, что профилактикой онкологических заболеваний является правильное питание. В ходе каждого приема пищи должны быть продукты, содержащие белок. Ведь именно белковое питание  позволяет предотвращать развитие раковых заболеваний.

Российский гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал продукты, употребление которых является профилактикой онкологических заболеваний. По словам специалиста, каждая клетка человеческого организма имеет определенное время жизни. Но ряд факторов приводит к преждевременному старению клеток и их гибели, а значит есть вероятность возникновения раковых процессов в организме. Но есть меры профилактики, позволяющие продлить их жизнь.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что белок р53 продлевает жизнедеятельность клеток. Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — подчеркнул Сергей Вялов. Именно поэтому в организм должно поступать достаточное количества белка, чтобы предотвратить преждевременное старение клеток.

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