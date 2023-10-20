Агентство РИА Новости провело интервью с доцентом Уфимского университета науки и технологий, Айратом Багаутдиновым, который поделился результатами исследования, проведенного учеными из Башкортостана.

В ходе исследований, которые были проведены в Каповой пещере на территории заповедника «Шульган-Таш», ученые смогли расшифровать календари беременности первобытных женщин, изображенные на наскальных рисунках.

На стенах пещеры были обнаружены рисунки, которые, по мнению ученых, были созданы женщиной. Эти рисунки отражают культ материнства, исследователи установили, что древние художники не только изображали лунные календари, но и календари беременности. Особое внимание было уделено символам «Y» и «⅄», изображенным на рисунках. Первый символ мог свидетельствовать об успешной беременности, в то время как второй символ указывал на гибель плода или ребенка.