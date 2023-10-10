Российские ВС накрыли позиции боевиков противника ударами из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало в Сети Минобороны России.

На записи говорится, что подразделения ВСУ, которые попадают под удар «Солнцепеков», не имеют ни единого шанса на выживание. Термобарические снаряды распыляют воспламеняющуюся смесь, которая во много раз усиливает эффект от взрыва и поражает находящегося в зоне досягаемости противника.

Помимо ликвидации живой силы, «Солнцепеки» способны уничтожать легкобронированные боевые машины. Также они успешно применяются для атак на закрытые огневые позиции врага, опорные и наблюдательные пункты.

Западные эксперты неоднократно заявляли, что ТОС-1А «Солнцепек» является самым мощным неядерным оружием в мире.