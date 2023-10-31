Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали специальные алгоритмы для нейросети, позволяющие ИИ выявлять туберкулез и различного рода новообразования по снимкам, полученным при помощи систем МРТ и рентгена. По информации пресс-службы НГУ, специалисты будут использовать данные нейросети при работе оборудования для диагностики.

По словам заведующего лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Евгения Павловского, специалисты университета задумались о создании программного обеспечения, применимого в любом медучреждении при использовании того оборудования, которое имеется. «Это будет способствовать его массовому применению», – отметил Павловский.

Созданные российскими специалистами алгоритмы для нейросетей представляют собой, так называемые системы машинного зрения. Они будут способны распознавать туберкулез и различного рода злокачественные образования на рентгеновских снимках и изображениях, полученных при помощи систем МРТ.

Вам может понравиться

Первый отряд российских саперов — пилотов дронов создали в зоне СВО на Украине

Российские войска создали уникальный батальон саперов-пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Эту информацию раскрыл начальник штаба батальона инженерного соединения с позывным «Сотый». Согласно

В Австралии разгорелся скандал с искусственными столешницами, вызывающими силикоз

Ужасающий доклад о силикозе, подготовленный органом национальной трудовой политики Safe Work Australia, содержит призыв к первому в мире запрету на смертоносное производство искусственного камня. Источник: ABC News. Громкий посыл доклада,

Mash: ВС Украины начали обстреливать Брянскую область из танков

Согласно сообщению из Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины осуществляют обстрелы территории Брянской области с использованием танков. Под удар попали населенные пункты Ломаковка и Курковичи, расположенные в Стародубском районе. Ранее также