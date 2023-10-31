Исследователи из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали специальные алгоритмы для нейросети, позволяющие ИИ выявлять туберкулез и различного рода новообразования по снимкам, полученным при помощи систем МРТ и рентгена. По информации пресс-службы НГУ, специалисты будут использовать данные нейросети при работе оборудования для диагностики.

По словам заведующего лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения НГУ Евгения Павловского, специалисты университета задумались о создании программного обеспечения, применимого в любом медучреждении при использовании того оборудования, которое имеется. «Это будет способствовать его массовому применению», – отметил Павловский.

Созданные российскими специалистами алгоритмы для нейросетей представляют собой, так называемые системы машинного зрения. Они будут способны распознавать туберкулез и различного рода злокачественные образования на рентгеновских снимках и изображениях, полученных при помощи систем МРТ.