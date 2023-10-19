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Покупая новые зимние шины, российские владельцы авто выбирают в основном продукцию китайских производителей. Не обходят они стороной и российские покрышки, сообщил представитель компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Он отметил также, что количество брендов шин, представленных на рынке России, значительно уменьшилось. Из-за этого не наблюдается дефицита, но у некоторых автолюбителей проблемы все же возникнут. Во-первых, ассортимент покрышек разных типоразмеров сильно уменьшился, поэтому подобрать их смогут не все. Во-вторых, столкнуться со сложностями рискуют владельцы редких или совершенно новых машин.

По цене отечественные и китайские шины обходятся дешевле европейских. Например, R17 производства КНР или России обойдутся в 25-30 тысяч рублей за комплект, а продукция из Европы – в 60 тысяч.

Тимашов также сообщил, что цены на услуги шиномонтажа в данный момент составляют в среднем не более 10 тысяч рублей. Но ближе к зиме, когда менять резину бросится основная масса автолюбителей, стоимость может резко подскочить вверх.

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