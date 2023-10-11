Появились новости о расширении семьи у российской звезды, 38-летней певицы Юлии Михальчик. Оказалось, что она находится в ожидании второго ребенка. Первые намеки на это появились, когда на одной из съемок был виден ее округлившийся живот. Позднее это подтвердили в окружении артистки, утверждая, что она уже на 7-м месяце беременности.

Согласно информации, Михальчик планирует в ближайшем будущем взять декретный отпуск, чтобы полностью посвятить себя подготовке ко второму материнству.

Стоит отметить, что у нее уже есть 10-летний сын по имени Александр от бизнесмена Владимира Гоева, с которым певица развелась в 2016 году. Пока что личность нового избранника и будущего отца ребенка не раскрывается.