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Проживающий в Израиле россиянин сумел спастись от боевиков ХАМАС, напавших на фестиваль Nature Party, проводившийся на юге страны.

Он рассказал, что решил переодеться и как раз шел к своей машине, чтобы это сделать. Внезапно прозвучало предупреждение об атаке, участников мероприятия призвали немедленно покинуть территорию, чтобы уберечься от нападения.

При этом многие не вняли этому призыву, они начали медленно собирать палатки, из-за чего потеряли много драгоценного времени.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», – рассказал россиянин.

Он назвал сложившуюся ситуацию сюрреалистичной. Также мужчина рассказал, что времени не терял и сразу решил уехать. Но на дорогу выехал белый джип боевиков ХАМАС, который начал расстреливать все автомобили. Успевшие выехать с фестиваля начали разъезжаться в разные стороны.

В результате несколько машин добрались до поселения, где и спрятались до появления израильских военных.

Примерно через 4 часа ситуация более или менее стабилизировалась, после чего россиянину удалось добраться до Тель-Авива.

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