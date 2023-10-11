Русскоязычное сообщество в Анталии ежедневно публикует посты с информацией о подорожании товаров и услуг. Россияне, уехавшие в Турцию, жалуются на рост цен буквально на все: дорожают не только продукты и бытовая техника, но также и аренда жилья. Об этом сообщает в своем материале «Московский Комсомолец».

Один россиян жаловался, что до объявления в Российской Федерации частичной мобилизации он снимал квартиру в Турции за 300 долларов, однако после владелец жилья решил поднять арендную плату до 1000 долларов. При этом в обычном районе, где живут в основном турки арендовать жилье можно за 12 тысяч лир (около 43 тысяч рублей), а в туристическом районе стоимость аренды начинает от 20 тысяч лир (около 72 тысяч рублей).

Если год назад можно было купить кебаб за 75 лир (272 рубля), то сейчас за него просят уже 170 лир (617 рублей), а порция стала меньше примерно вдвое. Килограмм куриного мяса в супермаркете стоит около 600 рублей, а за десяток яиц нужно будет отдать 217 рублей. Однако цены на овощи остались доступными: за килограмм картошки просят 83 рубля, а за килограмм помидоров – 116 рублей.

В соответствии с турецким законодательством все импортные товары облагаются огромным налогом. Поэтому цены на бытовую технику, ввезенную из-за границы здесь очень высокие. Например, обычный фен в России стоит около 2 тысяч рублей, то в Турции за него придется отдать около 14 тысяч.