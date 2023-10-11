Жители Новосибирска, находящиеся на данный момент в Израиле, поделились с российскими журналистами подробностями с места событий. По их словам, сейчас в городах введен запрет на сбор людей в большие группы, машин в населенных пунктах также стало меньше, а многих мужчин и женщин забирают в армию.

Новосибирцы рассказали, какая сейчас обстановка в Тель-Авиве и его пригороде. По словам россиянина, он совсем недавно получил израильское гражданство, однако продолжает жить и работать в Новосибирске. В Израиле сейчас он находится в гостях у своего сына, который живет в городе Холон.

Новосибирец подчеркнул, что в этом городе спокойно, однако все равно слышны сирены. Он рассказал, что израильская система оповещения работает необычным образом. Как только происходит залп, то специальная программа подсчитывает, куда направлены ракеты. В этих районах начинают работать сирены и приходят оповещения людям на мобильные телефоны. У местных уже выработана привычка, если слышны сирены, то все бегут в бомбоубежища.