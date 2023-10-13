Сын российского исполнителя и композитора Олега Газманова Родион прокомментировал в социальных сетях свой конфликт с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под сценическим псевдонимом SHAMAN. Отметим, что Газманова неоднократно обвиняли в его негативном отношении к Дронову.

Однако Родион Газманов заявил, что не испытывает к SHAMANу неприязни. По его словам, Дронов, наоборот восхищает своими хитовыми композициями и талантом. «Как выяснилось при личном знакомстве, он еще и человек хороший. Подошел к нему на одном из концертов, где мы вместе участвовали», – подчеркнул Родион Газманов.

Стоит отметить, что вероятной причиной такого мнения общественности стали результаты опроса, согласно которому SHAMAN набрал больше голосов, нежели певец Олег Газманов. Комментировать итоги голосования Олег Газманов не стал. Зато Родион запостил в соцсетях совместное фото с Ярославом Дроновым. Под снимком Газманов младший оставил двусмысленный комментарий, который поклонники творчества Дронова посчитали камнем в сторону любимого артиста.

«Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких? Накидывайте в комменты», – написал Родион Газманов.