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Реактивная артиллерия ВС РФ разгромила минометные позиции и опорник ВСУ под Красным Лиманом. Минобороны отметило грамотные действия бойцов, оперативно поразивших цели противника.

После получения координат вражеских объектов расчет реактивной системы залпового огня «Град» выехал на ударный рубеж и уничтожили опорный пункт ВСУ. После этого они бойцы сменили позицию, чтобы не попасть под ответный удар и атаковали украинских минометчиков, передает издание “Известия”.

После этого РСЗО снова сменила позицию, осложнив противнику контрбатарейную борьбу. Отмечается, что расчет получил точные координаты вражеского опорника от оператора разведывательного БПЛА. В дальнейшем дрон корректировал удары и зафиксировал поражение целей.

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