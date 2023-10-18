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Киев пытался нанести удар по Севастополю зенитной ракетой С-200, переделанной для атак наземных целей. Но боезаряд был успешно сбит средствами ПВО, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Он уточнил, что ракету перехватили в районе Кара-Кобы. Ее боевая часть рухнула в поле и взорвалась. Вражескую ракету сбили в безлюдном районе, пострадавших нет.

Кроме того, отсутствует возгорание на месте падения фрагментов ракеты и повреждения инфраструктуры. Экстренные службы, которые ехали на место взрыва, возвращены обратно за ненадобностью. Сейчас они продолжают бдительно нести службу.

Ранее Киев пытался атаковать Крым беспилотными аппаратами, но все они были уничтожены над акваторией Черного моря и до полуострова не долетели.

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