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Армия обороны Израиля начала воплощение в реальность заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о превращении в руины всех населенных пунктов Палестины, в которых базируются силы ХАМАС.

Сейчас бои продолжаются в Наблусе, который располагается на западном берегу Иордана, а также в Дженине, Калькилии и Вифлееме, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Quds.

В последнем ожесточенные боевые действия развернулись у лагеря «Дейше», где находится огромное количество беженцев из Газы. Израильские военные идут на штурм, радикалы предпринимают попытки отбивать их атаки, но пока безуспешно.

Нетаньяху ранее заявил, что Израиль ведет войну за собственное выживание, поэтому ракетные удары, которые наносятся по палестинским городам, являются только начальным этапом военной операции.

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