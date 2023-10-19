Из-за стремительного распространения клопов в разных регионах планеты американским стюардессам порекомендовали возить с собой фонарики и латексные перчатки. Эти средства помогут искать паразитов в отелях, пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В Ассоциации бортпроводников США пояснили, что перчатки и фонарики дадут возможность исследовать матрасы и обнаружить следы пребывания под ними клопов. Обычно это частички кожи и жировые пятна.

Также в организации рекомендуют самым тщательным образом исследовать изголовье спального места, швы, окантовку и углы матрасов. Кроме того, клопы могут прятаться даже за этикеткой.

Напомним, что в Великобритании жители графств Сомерсет и Суиндон пострадали от нашествия клопов. По всей стране граждане выбрасывают матрасы, чтобы защититься от паразитов.