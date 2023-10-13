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Гражданин Кыргызстана, который принимал участие в специальной военной операции на стороне РФ, получил российское гражданство по распоряжению президента Владимира Путина.

О бойце рассказала порталу Ura.ru омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она пояснила, что гражданин Кыргызстана жил в пункте временного содержания. По окончании установленного срока его намеревались оттуда выдворить. Однако сослуживцы и друзья знали, что за участие в СВО на родине военнослужащего ждет тюремное заключение сроком до 10 лет.

Они решили не допустить подобной несправедливости и в своей борьбе за друга дошли до президента России. В результате был подписан указ о предоставлении бойцу российского гражданства. Сейчас он находится в госпитале, где проходит лечение. По словам военнослужащего, он готов вернуться в зону спецоперации сразу же после выздоровления.

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