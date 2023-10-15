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Польша во все времена строила амбициозные планы и замахивалась на гораздо большее, чем способна, что негативно отражалось на судьбе страны. В ситуации с поддержкой Украины произошло примерно то же самое.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков рассказал «Московскому комсомольцу», что до польских политиков наконец дошло, что поддержка Киева обходится для страны слишком дорого. Но даже после того, как президент Анджей Дуда назвал Украину «утопающей, способной утянуть на дно спасателя», он все же предпринимает новые попытки ее вытащить.

Пушков напомнил заявление депутата сейма Каминьского о том, что Украина давно превратила Польшу в «полезного для себя идиота». Также парламентарий отметил, что Киев не считает, что должен быть благодарным Варшаве.

По мнению сенатора, Украина не собирается благодарить Польшу и уж тем более, извиняться за Волынскую резню. Вместо этого она может установить новые памятники тем, кто убивал поляков в годы Второй мировой.

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