Певица Алла Пугачева вместе со своими детьми, дочерью Лизой и сыном Гарри, отправилась на Кипр. Об этом журналистам стало известно от источника из окружения артистки. Отмечается, что Алла Борисовна воспользовалась своим кипрским паспортом. Ближайший год Примадонна вместе с детьми планирует провести на острове.

Ранее стало известно, что супруг Аллы Пугачевой, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов РФ), покинул территорию Израиля и прилетел на Кипр.

Напомним, что Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным вместе с двумя общими детьми покинули Россию и улетели в Израиль еще в октябре 2022 года. Максим Галкин в сентябре 2022 года Минюстом был включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее композитор Николай Агутин заявил, что эмиграция Аллы Борисовны стала очень непродуманной. По словам поэта, чисто «по-человечески жалко Примадонну», ведь она совершила глупость, уехав из России.