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Психолог Михаил Лабковский назвал три основных условия, без которых просто невозможно существование настоящей любви. По словам эксперта, одной из главных составляющих любви между мужчиной и женщиной является страсть. Если двое партнеров не ощущают друг к другу сексуального влечения и влюбленности, то их отношения не смогут стать крепкими. Но кроме страсти в отношениях обязаны присутствовать еще два очень важных фактора.

Кроме страсти партнеры должны быть духовно близкими друг к другу. Если в компании своей второй половинки человек чувствует себя расслабленно и не боится быть самим собой, значит, у этого союза есть все шансы на достойное продолжение.

И третьим критерием настоящей любви, конечно же, являются обязательства. Это означает, что влюбленные намерены строить планы на совместную жизнь и стремление заботиться друг о друге. По словам Лабковского, партнерам очень важно честно разговаривать друг с другом, говорить о своих переживаниях, честно рассказывать о том, что не нравится, при этом избегать недомолвок и разного рода манипуляций.

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