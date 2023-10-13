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Согласно опросу ВЦИОМ, лучшими актерами страны россияне считают Константина Хабенского и Владимира Машкова. Психолог Александра Миллер объяснила, почему зрители сделали выбор именно в их пользу.

Это, по ее мнению, «масштабные» актеры, которые не снимаются в чем попало, исполняют роли исключительно в высококачественных фильмах и обходят стороной дешевые мыльные оперы.

«Машков — экспрессивная личность и актер невероятно талантливый, полностью вживается в роль, а не играет в каких-то дешевых мыльных операх. То же самое можно сказать про Хабенского. Пересильд — очень мощная актриса. Результаты опроса закономерны», — пояснила психолог.

Также россиянам импонирует деятельность актеров за пределами съемочной площадки. Тот же Хабенский и его благотворительный фонд оказывают помощь детям с опухолями мозга. Актер бескорыстно принимает участие в их судьбе, занимается созиданием, что также улучшает положительное мнение о нем.

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