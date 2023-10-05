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24-летний программист из Петербурга, который 2 октября сообщил родным, что «не вернется» и бесследно исчез, обнаружен живым. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

После брошенной родственником фразы о желании не возвращаться его родственники забеспокоились на следующий день, когда молодой человек действительно не пришел домой. Они инициировали его поиски, сообщило издание “Фонтанка”.

Сейчас неизвестно, по какой причине юный программист решил уйти из дома и были ли у него какие-либо предпосылки для этого. Также неизвестны обстоятельства его обнаружения – волонтеры отряда «Лиза Алерт» никогда не раскрывают подробности. Они лишь сообщили, что молодой человек найден и он жив.

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