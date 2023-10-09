Весной 2023 года средства массовой информации начали публиковать материалы с заголовками – «Актриса Кондулайнен пропала и не отвечает на звонки». При этом даже коллеги артистки из Театра Луны не знали, куда пропала Елена Ивановна.

Известно, что актриса пережила инсульт в 2020 году, попав в больницу. При этом Кондулайнен пришлось уйти из профессии, чтобы восстановиться после болезни. Корреспондентам «КП» удалось связаться с актрисой и выяснить, где она пропадала.

По словам актрисы, она решила уехать на море, чтобы восстановится после тяжелой болезни. Во время отдыха в Тунисе Елена Ивановна решила полностью отрешиться от повседневной суеты и попросту выключила свой телефон.

«Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», – заявила корреспондентам актриса. Поскольку восстановление после инсульта проходит очень трудно, то актриса решила максимально сузить свой круг общения. Однако постепенно организм восстанавливается, отметила Кондулайнен.