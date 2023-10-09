Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Весной 2023 года средства массовой информации начали публиковать материалы с заголовками – «Актриса Кондулайнен пропала и не отвечает на звонки». При этом даже коллеги артистки из Театра Луны не знали, куда пропала Елена Ивановна.

Известно, что актриса пережила инсульт в 2020 году, попав в больницу. При этом Кондулайнен пришлось уйти из профессии, чтобы восстановиться после болезни. Корреспондентам «КП» удалось связаться с актрисой и выяснить, где она пропадала.

По словам актрисы, она решила уехать на море, чтобы восстановится после тяжелой болезни. Во время отдыха в Тунисе Елена Ивановна решила полностью отрешиться от повседневной суеты и попросту выключила свой телефон.

«Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», – заявила корреспондентам актриса. Поскольку восстановление после инсульта проходит очень трудно, то актриса решила максимально сузить свой круг общения. Однако постепенно организм восстанавливается, отметила Кондулайнен.

Вам может понравиться

Дима Билан рассказал, как «отмывался» от скандала после пьяного концерта в Самаре

Российский певец Дима Билан рассказал, как ему непросто было после истории выступления в нетрезвом состоянии на концерте в Самаре. О своих переживаниях исполнитель рассказал в подкасте Эльдара Джарахова, выходящего на

Самбурскую подняли на смех коллеги из-за отказа сниматься в новом сезоне «Универа»

Коллега Настасьи Самбурской по «Универу» актер Станислав Ярушин высмеял ее решение отказаться от съемок в новом сезоне сериала. Ранее актриса Самбурская заявляла, что не против принять участие в съемках продолжения

Почему рано уходили из жизни звезды «Ералаша»

Во времена СССР, если человек засветился на экранах телевизора да еще в яркой роли, то он автоматически становился звездой. В свое время дети-актеры из «Ералаша» были известны на всю страну.