Медиаменеджер Алена Красная назвала политические разногласия основной причиной развода певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе.

Она пояснила, что Брежнева требовала от супруга публично поддержать Украину. Однако он не стал этого делать, так как в России у него много объектов недвижимости и продюсерский центр. В результате Вера уехала сперва в Польшу, а затем и в Прибалтику. Меладзе сейчас живет в Италии, передает «Комсомольская правда».

Семейная пара продала за 350 миллионов рублей особняк в одном из элитных районов Московской области, продолжила Красная. Деньги бывшие супруги поделили поровну.

При этом после высказываний Брежнева Константину Меладзе пришлось закрыть успешный проект «Виа Гра», одно выступление которого на корпоративе приносило 150 тысяч евро. Группу просто перестали приглашать, а с концертами она не выступала очень давно.