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В этом году Кейт Миддлтон уже второй раз посетила Бирмингем в сопровождении своего мужа принца Уильяма. 41-летняя принцесса Уэльская побывала на молодежном форуме, приуроченному ко Всемирному дню психического здоровья.

На публике Кейт Миддлтон появилась, как обычно, в строгом и элегантном образе. Мама троих детей надела брючный костюм, скроенный по фигуре. При этом она дополнила свой образ жакетом горчичного цвета от бренда LKBennett и туфлями на шпильке.

Макияж принцесса Уэльская выбрала в бронзовых тонах с насыщенными тенями, румянами и нежно-розовой помадой, а прическу – легкие уложенные локоны. При этом из украшений Кейт выбрала особенные серьги в форме звезды с трагической историей.

Данные серьги принцесса получила в подарок от тренера регби клуба Maidenhead Сары Рентон. Украшение было изготовлено на заказ в память о покончившей из-за депрессии 17-летней дочери Сары. Кейт Миддлтон сдержала свое обещание – носить серьги постоянно.

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