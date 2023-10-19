Мобильное приложение банка «Тинькофф» снова вернулось в App Store, поэтому владельцы iOs-устройств уже могут его установить. При этом тг-канал финансового учреждения рекомендует скачивать приложение не позднее 19 октября.

«Приложение Тинькофф снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться Тинькофф на Айфоне или другом iOS-устройстве», – сообщил банк.

Напомним, ранее приложение было удалено из App Store и Google Play, а для его установки приходилось идти в банк и обращаться к специалистам. Произошло это после введения Евросоюзом санкций в отношении финансового учреждения.