В результате обстрелов Армией обороны Израиля территории сектора Газа погибло 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«У нашего оператора Халеда Эльдерры погибли 12 членов семьи после израильских обстрелов сектора Газа. Среди погибших – брат Халеда, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники», – написала в своем посте Симоньян. Известно, что без отца остались две девочки. Одной из девочек три года, а второй – пять лет.

Напомним, что 7 октября территория Израиля подверглась масштабной ракетной атаке со стороны боевого крыла палестинского движения ХАМАС. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию под названием «Железные мечи», в рамках которой по территории сектора Газа наносятся регулярные авиаудары. Под израильские удары попадают в том числе и гражданские объекты.