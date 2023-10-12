Британские специалисты из Королевского колледжа Лондона в ходе проведения исследования выяснили, что лекарство от диабета оказалось эффективным при лечении заболевания десен и их старения. Результаты исследования ученых были опубликованы в научном издании Journal of Translational Medicine.

Лондонские ученые исследовали препарат метформин, применяемый при лечении диабета второго типа. Как выяснилось, данное вещество может регулировать метаболизм сахара как в крови, так и в полости рта.

Специалисты провели ряд исследований на лабораторных грызунах с ипользованием данного препарата. В результате выяснилось, что метформин во время заболевания пародонта оказать выраженную защиту от потери костной массы. Также он оказался эффективен в профилактических целях при возрастной потере костной массы.

Последующие испытания были приведены на пациентах, не страдающих диабетом. Результат показал, что применение данного вещества при лечении заболевания десен продемонстрировало улучшение клинических результатов. К тому же, данный препарат способен контролировать уровень сахара в ротовой полости и теле.