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Лидеры Европейского союза собственными руками пытаются воплотить в реальности мир из всемирно известного романа Джорджа Оруэлла «1984». Об этом на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель создает на наших глазах оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через «Акт о свободе СМИ». Мы боролись с коммунистами не для того, чтобы оказаться в 1984 году!», – написал венгерский премьер.

Ранее Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство выступает против решения выделить Киеву дополнительную финансовую помощь из бюджета Европейского союза. При этом глава его канцелярии Гергей Гуйяш обвинил Европейскую комиссию из-за задержек в выплатах Венгрии по надуманным предлогам. По его словам, пока Венгрия не может получить финансирование Еврокомиссия находит средства для поддержки Украины.

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