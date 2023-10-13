Киев получит от Голландии дополнительные ракеты-перехватчики для американского ЗРК Patriot. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который совершил необъявленный визит в Одессу.

Он приехал в «Жемчужину у моря» по приглашению президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что Амстердам будет поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.

Помимо дополнительных зарядов к системам Patriot, Рютте пообещал помочь Киеву купить патрульные катера. Они должны повысить безопасность транспортировки зерна через Одесский порт.

Ранее в Нидерландах сообщили, что Киев получил технику и оборудование для проделывания проходов в минных полях, ударные и разведывательные беспилотные аппараты, а также артиллерийские снаряды.