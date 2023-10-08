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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженный конфликт с террористическим движением ХАМАС в секторе Газа займет определенное время. По словам израильского премьера, странная должна отомстить за этот «черный» день в своей истории.

Политик подчеркнул, что ЦАХАЛ (израильская армия обороны) с целью уничтожения структуры ХАМАС использует всю боевую мощь. «Эта война займет время, и она будет тяжелой. Сложные дни еще впереди», — заявил Нетаньяху.

Напомним, что утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля массу ракет. Кроме того, боевики ХАМАСа проникли в приграничные районы Израиля и захватили несколько населенных пунктов. По состоянию на 7 октября, в результате атаки палестинской группировки погибло более 200 израильтян, более 1100 человек получили ранения. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале военной операции в Газе. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил широкомасштабный сбор резервистов.

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