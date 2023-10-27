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В данный момент позитивные новости о состоянии здоровья ставшего жертвой покушения политика Олега Царева отсутствуют, сообщили представители бывшего депутата ВР Украины в его телеграм-канале.

«О состоянии здоровья Олега позитивных новостей нет», — написали они в посте.

Напомним, на Царева было организовано покушение в его доме в Ялте. Изначально сообщалось, что политика ударили ножом, но потом появилась информация, что в него выстрелили дважды. До прибытия скорой экс-депутат находился без сознания.

В ФСБ ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь государственного деятеля.

Еще один бывший депутат Рады Владимир Олейник уверен, что покушение на Царева организовано по заказу киевского режима. Но правоохранители будут отрабатывать и другие возможные версии.

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