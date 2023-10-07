Представитель МИД Ирана Нассер Канани от имени министерства поздравил ХАМАС с успешной атакой на Израиль рано утром 7 октября.

«Сегодняшняя операция открыла новую страницу в организации вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях», — заявил он.

Кроме того, ХАМАС поздравил и советник Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Савафи. Он отметил, что подобной операцией палестинцы могут гордиться.

Отреагировало на действия боевиков организации ХАМАС и движение «Хезболла». Ее представители заявили, что постоянно контактируют с главами сопротивления сектора Газа и внимательно следят за ситуацией в Израиле и Палестине.

В результате атаки сектора Газа на Израиль на данный момент 740 человек получили ранения, еще 40 погибли.