Книга «Эпоха мертворожденных» писателя Глеба Боброва, впервые изданная в далеком 2008 году, признана пророческой после событий на Украине 2014 года. Автору удалось предсказать многие события, вплоть до географии боевых действий и командиров ополчения первой волны. В беседе с корреспондентом РИА Новости луганский писатель озвучил два основных сценария дальнейшего развития ситуации в зоне СВО.

«Переломная точка вооруженного конфликта еще не пройдена. Возможно, она наступит, когда украинский “контрнаступ” выдохнется окончательно, а мы, наоборот, двинемся вперед. Запад проиграть на поле украинской битвы не хочет категорически, ибо поражение может полностью обрушить нынешнее западноцентричное мироустройство во главе с США», – ответил на вопрос корреспондента о перспективах СВО Бобров.

По словам луганского писателя, в случае победы России в противостоянии со странами коллективного Запада известный нам миропорядок измениться навсегда. При этом возможен и негативный сценарий развития ситуации, когда страны Запада напрямую вмешаются в конфликт. По мнению Боброва, в таком случае обмен ядерными ударами неизбежен.