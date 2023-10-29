Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский FPV-дрон догнал и уничтожил очередной немецкий танк Leopard 2. На сайте Smotrim.ru появилась видеозапись эффектной атаки на вражескую бронетехнику.

Экипаж танка не ожидал атаки, наружу выбраться никто не успел. После попадания и мощного взрыва боевая машина моментально загорелась.

FPV-дроны успешно применяются для поражения западной бронетехники, которую все активнее используют ВСУ. Беспилотники точно попадают по наиболее уязвимым местам. У «Леопарда» это задняя часть башни – за тонкой броней в этом месте располагается боекомплект, который детонирует и усиливает эффект от взрыва.

Помимо танков, российские дроны поражают самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, гаубицы M777 и другое вооружение, которым Запад щедро снабжает Украину.

Вам может понравиться

Батальон добровольцев из бывших боевиков ВСУ вошел в состав ОБТФ “Каскад”

В состав оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» вошел новый добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Это подразделение полностью сформировано из бывших боевиков ВСУ, изъявивших желание принять участие в боевых действиях на

Guardian: Венгрия создает все больше проблем в ЕС и рискует оказаться в изоляции

В Евросоюзе возникают серьезные сомнения в том, что Венгрии все еще можно доверять. Открытая поддержка властями страны российской позиции, а также «театральное» поведение премьера Виктора Орбана по отношению к помощи

ХАМАС сообщил о провале попытки наземного наступления ЦАХАЛ на сектор Газа

Израиль не только провалил наземную операцию в секторе Газа, но и понес огромные потери. Об этом сообщили в руководстве ХАМАС, передает РИА Новости. Отмечается, что израильские войска попытались атаковать сразу