Российский FPV-дрон догнал и уничтожил очередной немецкий танк Leopard 2. На сайте Smotrim.ru появилась видеозапись эффектной атаки на вражескую бронетехнику.

Экипаж танка не ожидал атаки, наружу выбраться никто не успел. После попадания и мощного взрыва боевая машина моментально загорелась.

FPV-дроны успешно применяются для поражения западной бронетехники, которую все активнее используют ВСУ. Беспилотники точно попадают по наиболее уязвимым местам. У «Леопарда» это задняя часть башни – за тонкой броней в этом месте располагается боекомплект, который детонирует и усиливает эффект от взрыва.

Помимо танков, российские дроны поражают самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, гаубицы M777 и другое вооружение, которым Запад щедро снабжает Украину.