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В Сети появились видеозаписи массированного удара сектора Газа по южным и центральным регионам Израиля. Сообщается, что палестинские боевики выпустили не менее 500 боезарядов, система «Железный купол» не смогла справиться с перехватом всех ракет.

Портал «Военное обозрение» пишет, что Израиль, уже объявивший о призыве резерва и о введении режима полной боевой готовности, вывозит с юга технику, чтобы не отдавать ее противнику. Также вывозятся истребители F-16.

Ранее также стало известно, что палестинские боевики, которые проникли на территорию Израиля, захватили базу с большим количеством техники и взяли в плен израильских военнослужащих.

Армия обороны Израиля заявила, что начинает контртеррористическую операцию «Железный меч» в ответ на атаки сектора Газа. В Палестине уже сообщили об атаке с воздуха на южную часть страны.

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