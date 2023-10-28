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Белый дом вбросил в информационное пространство очередной чудовищный фейк, созданный человеком с больной фантазией, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в официальном тг-канале. Так дипломатическая миссия отреагировала на заявление представителя администрации президента США Джона Кирби о «казнях русских солдат».

Кирби заявил, что военнослужащие ВС РФ якобы предают казни сослуживцев, не желающих выполнять приказы. При этом он традиционно не привел каких-либо доказательств, что является фирменной фишкой как американских, так и европейских политиков.

«Это гадкое, до предела циничное и ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации без конкретных примеров или документальных подтверждений», – заявило дипломатическое ведомство.

В посольстве также пояснили, что российские военные действуют на поле боя профессионально и самоотверженно, так как защищают родную землю от нацистов.

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