Как минимум один россиянин, имеющий гражданство Израиля, находится в секторе Газа в заложниках и движения ХАМАС, сообщили РИА Новости представители посольства РФ в Тель-Авиве.

Пресс-секретарь дипломатического представительства Марина Рязанова сообщила, что еще 8 россиян числятся пропавшими без вести. Число погибших составляет 16 человек.

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся сведений», – рассказала Рязанова.

Она добавила, что информация о россиянах, с которыми нет связи, сразу же подвергается проверке. Также посольство внимательно отслеживает ситуацию в аэропортах, на сайте дипкорпуса, а также на официальных ресурсах МИД и Росавиации выкладывается актуальная информация о вылетах.