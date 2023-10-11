Израиль намерен вести боевые действия против ХАМАС до полного его уничтожения. Такое заявление сделал посол страны Москве Бен-Цви.

Он назвал две ключевые цели Израиля в этих боевых действиях. Первая из них – это освобождение захваченных противником заложников, а вторая – полное уничтожение радикального движения, которое для Тель-Авива является террористической организацией.

Бен-Цви также отметил, что Израиль может провести наземную операцию в секторе Газа для достижения этих двух целей. Решение о ее начале будет принимать правительство страны в зависимости от ситуации.

7 октября боевики сектора Газа начали операцию «Наводнение Аль-Аксы». Они нанесли более 3000 ракетных ударов по Израилю, а также вторглись на территорию соседнего государства. К вечеру того же дня была начата ответная операция «Железные мечи».