Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Свердловской области на собственном дачном участке под Богдановичем была найдена мертвой молодая мать 10-месячного ребенка Алена Бухарова. По словам ее близкой подруги, женщина могла свести счеты с жизнью после ссоры со своим супругом. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», – сообщила подруга Алены. Возможно, женщина могла свести счеты с жизнью на фоне ссоры с мужем.

Известно, что погибшая на протяжении многих лет не могла забеременеть, поэтому после рождения долгожданного сына души не чаяла в ребенке. В настоящий момент друзья и родственники Алены собирают денежные средства на поддержку сироты, который пока находится с бабушкой.

Ранее на своем дачном участке под Екатеринбургом была обнаружена мертвой Елена Косецкая. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины с пробитой головой. По подозрению в убийстве уже задержан разнорабочий, который выполнять строительные работы в загородном доме женщины.

Вам может понравиться

Боррель: Украине предстоит “трудный бой” за вступление в Евросоюз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Украине «трудный бой» за вступление в Евросоюз. Он заявил, что от властей Украины требуется заставить общество внутри страны напряженно трудиться, чтобы достичь целей. Европа

Лидер группы «Ва-БанкЪ» Скляр рассказал о скрытых смыслах визита Ким Чен Ына в Россию

Основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия» прокомментировал визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в

Анна Седокова восхитила поклонников фигурой в откровенном латексном комбинезоне

Певица Анна Седокова порадовала поклонников новым фото в откровенном наряде. На снимке артистка в латексном комбинезоне черного цвета с большим декольте тянет за собой бордовый автомобиль на веревке. Эффектный комбинезон