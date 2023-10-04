В Свердловской области на собственном дачном участке под Богдановичем была найдена мертвой молодая мать 10-месячного ребенка Алена Бухарова. По словам ее близкой подруги, женщина могла свести счеты с жизнью после ссоры со своим супругом. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», – сообщила подруга Алены. Возможно, женщина могла свести счеты с жизнью на фоне ссоры с мужем.

Известно, что погибшая на протяжении многих лет не могла забеременеть, поэтому после рождения долгожданного сына души не чаяла в ребенке. В настоящий момент друзья и родственники Алены собирают денежные средства на поддержку сироты, который пока находится с бабушкой.

Ранее на своем дачном участке под Екатеринбургом была обнаружена мертвой Елена Косецкая. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины с пробитой головой. По подозрению в убийстве уже задержан разнорабочий, который выполнять строительные работы в загородном доме женщины.